В Москве завершили реконструкцию Лианозовских прудов

Водоемы полностью очистили от накопившихся 5 тыс. куб. м иловых отложений

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Специалисты завершили реконструкцию Лианозовских прудов на северо-востоке Москвы, их полностью очистили от иловых отложений. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

"Провели масштабные работы по реконструкции каскадной системы Среднего и Нижнего Лианозовских прудов, водопропускного канала между ними. Главной задачей было сделать водоемы комфортным и современным местом отдыха на природе", - сказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Отмечается, что пруды полностью очистили от накопившихся 5 тыс. куб. м иловых отложений - максимальная глубина увеличилась до 3 м.

На Среднем пруду укрепили берег протяженностью 475 м габионными матрасами с устройством травяных откосов в надводной части - это поможет предотвратить сползание грунта в акваторию и обеспечит удобный выход для водоплавающих птиц. Кроме того, там обустроили четыре зоны биоплато общей площадью 375 кв. м и высадили более 7,5 тыс. водных растений.

"На Нижнем пруду обновили береговую полосу протяженностью 564 м, ее укрепили откосами из камня, втопленного в бетон; с помощью габионных конструкций отремонтировали берега по сторонам пешеходного мостика, заменили облицовку опор сооружения", - добавляется в материале.

На открытой части водопропускного канала Лианозовского ручья специалисты выложили дно и стенки ручья камнем, втопленным в бетон, - это поможет повысить скорость перетока воды между прудами.