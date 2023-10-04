Таиланд с начала года посетили 1 млн граждан РФ

Россияне заняли пятое место среди всех национальных групп

БАНГКОК, 4 октября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Таиланд с начала текущего года посетили 1 млн граждан России, которые заняли пятое место среди всех национальных групп. Это следует из подсчетов ТАСС на основании данных министерства туризма и спорта королевства.

Большая часть российских туристов посетила курортную провинцию Пхукет, расположенную на одноименном острове. Согласно данным офиса иммиграционного бюро местного аэропорта, за упомянутый период в воздушную гавань прибыли около 530 тыс. россиян. "На самом деле посещающих Пхукет россиян еще больше, поскольку невозможно подсчитать, сколько людей прибывает сюда рейсами из Бангкока", - сказал генеральный консул РФ в Пхукете Владимир Соснов.

"Отметка в 1 млн туристов - это прекрасный показатель. Это стало возможно благодаря максимально дружественному отношению к российским туристам со стороны таиландских властей и очень высокому спросу на направление со стороны россиян. Мы как представители туристического бизнеса приложили все усилия, чтобы эти два слагаемых дали результат в кратчайшие сроки", - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС генеральный представитель туроператора Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков.

Экономический прогноз

Собеседник агентства отметил, что "стоимость отдыха в Таиланде может продолжить расти в следующем году". "Есть несколько причин, почему это может происходить. Таиланд остается популярным направлением для туристов со всего мира, в том числе для россиян. Это значит, что спрос на отдых в этой стране продолжает расти, что повлечет за собой увеличение цен. Бизнес в Таиланде еще не покрыл свои убытки от пандемии коронавируса, поэтому цены будут повышаться при любой возможности. Изменение экономической ситуации и увеличение расходов на сферу обслуживания в Таиланде также могут влиять на стоимость отдыха. Если рост экономики Таиланда продолжится, то возможно увеличение стоимости услуг проживания и транспорта, что в конечном счете отразится на бюджете туристов", - подчеркнул Снетков.

Представитель туристической отрасли указал, что весомым вкладом в удешевление направления могло бы стать возобновление полетов в Россию таиландских авиаперевозчиков. "Тогда будет возможность выставления большего числа чартерных рейсов с расширенной географией по России и ближнему зарубежью, что точно приведет к снижению цены авиабилетов. Тем не менее рекомендуется следить за предложениями туристических компаний и ждать возможных сезонных или специальных предложений, которые могут помочь сэкономить на отдыхе в Таиланде", - сказал он.

"С учетом постепенного восстановления после пандемии COVID-19 и популярности Таиланда среди российских туристов ожидается некоторый рост туристического потока в следующем году. Тем не менее факторы, изложенные выше, могут сдержать его. Я бы остановился на прогнозе, что цифры, достигнутые по итогам 2023 года, примерно совпадут со следующим годом", - заключил эксперт.

Статистика по другим странам

С начала этого года Таиланд в общей сложности посетили более 20 млн иностранцев. Больше всего прибыли из соседней Малайзии - 3,3 млн, граждане этой страны традиционно посещают южные регионы королевства. На втором месте по объему турпотока оказался Китай (2,5 млн), на третьем - Южная Корея (1,2 млн), на четвертом - Индия (1,16 млн), на пятом - Россия (1 млн).

Королевство рассчитывает принять в этом году до 1,5 млн граждан РФ. В 2019 году Россия была седьмым по величине туристическим рынком для Таиланда, страну тогда посетили 1,5 млн россиян. В том же году турпоток в королевство достиг рекордного уровня, в общей сложности Таиланд посетили 40 млн иностранных туристов, а на саму туристическую отрасль пришлось 12% ВВП страны.