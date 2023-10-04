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Военная операция на Украине

Народный фронт передал военным медикам рюкзаки для автономной работы

В пресс-службе движения сообщили, что в рамках сбора "Военным медикам" удалось собрать свыше 110 млн рублей

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Народной фронт передал военным медикам, находящимся в зоне спецоперации, оборудование на сумму более 100 млн рублей, в том числе врачи получили рюкзаки для автономной работы, портативные рентген-аппараты и электрокардиографы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе движения.

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"В рамках сбора "Военным медикам" удалось собрать более 110 млн рублей, все эти средства пошли на закупку оборудования, необходимого военным врачам на передовой <…>. Для эвакуации раненых были переданы носилки и волокуши, для оказания первой помощи - медицинские рюкзаки для санинструкторов и парамедиков, рюкзаки для военных врачей, которые снабжены всем необходимым для возможности автономной работы врача в поле и помощи до 40 людям", - говорится в сообщении.

Отмечается, что помощь получили 12 госпиталей и 24 медицинских подразделения по всей линии боевого соприкосновения от Херсонской области до Луганской Народной Республики. Всего было передано 20 единиц транспорта - 9 автомобилей и 11 единиц мототранспорта с прицепами для эвакуации раненых.

Кроме того, для оказания медицинской помощи военным медикам закупили и передали 10 транспортных аппаратов ИВЛ, 16 портативных аппаратов ЭКГ, 8 дефибрилляторов, 5 портативных стоматологических установок и рентгенов, 11 портативных рентген-аппаратов, 10 мобильных аппаратов УЗИ, полноценную функциональную ПЦР-лабораторию, другое оборудование и расходники.

"К нам обратились медики с передовой с просьбой оказать помощь в приобретении аппаратуры для лечения раненых и их эвакуации. Сейчас медицинским сотрудникам, военным врачам нужна помощь, и мы обязаны это сделать. Я сделаю пожертвование вместе со всеми, для того чтобы мы могли закупить все необходимое", - сказал сопредседатель центрального штаба Народного фронта Леонид Рошаль, слова которого приводит пресс-служба движения.

Сбор "Военным медикам" в рамках проекта Народного фронта "Все для победы!" был открыт 9 августа при поддержке Леонида Рошаля, врачей и телеведущих Александра Мясникова и Андрея Продеуса, хирурга и депутата Госдумы Бадмы Башанкаева, а также заместителя председателя Госдумы Петра Толстого. Ознакомиться с подробной информацией о проекте можно на сайте pobeda.onf.ru. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
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