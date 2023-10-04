4 октября, 08:43

Кравцов заявил, что в России открывают 300-400 новых школ в год

Министр просвещения отметил, что также "активно идет программа капитальных ремонтов"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Около 300-400 новых школ открываются в России ежегодно. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы в год открываем по 300-400 новых школ по всей стране, активно идет программа капитальных ремонтов. Поэтому у нас, можно сказать, сегодня бум педагогического образования", - сказал он.

Кравцов добавил, что по поручению президента РФ Владимира Путина все педагогические вузы, подведомственные Минпросвещения, были оснащены современным оборудованием, открыты педагогические кванториумы и технопарки. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичКравцов, Сергей СергеевичРоссия
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