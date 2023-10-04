ВЦИОМ: услугами микрофинансовых организаций в России чаще пользуются женщины

Почти половина заемщиков имеет высшее образование, говорится в результатах исследования

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Женщины чаще мужчин пользуются услугами микрофинансовых организаций (МФО) в России. Об этом свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

"Группу заемщиков отличает некоторое преобладание женщин (59%), треть находится в возрасте от 35 до 44 лет (28%), почти половина из них имеет высшее образование (48%), более четверти - среднее специальное (28%), шесть из десяти имеют среднее материальное положение (59%), а около трети - плохое (30%)", - говорится в сообщении исследовательского центра.

Женщины также преобладают над мужчинами в группе потенциальных клиентов МФО (54% против 46%). Каждый второй потенциальный клиент старше 45 лет, каждый четвертый - пенсионер, 53% состоят в браке.

"Основной причиной обращений в микрофинансовые организации названа скорость выдачи микрозаймов, которые можно получить довольно быстро. Этот фактор оказался наиболее важным как для заемщиков (28%), так и для потенциальных клиентов МФО (24%)" - отмечается на сайте ВЦИОМ. Также преимуществами микрозайма опрошенные назвали меньшее количество требований и документов и доступность займов для тех, кому отказали в банке.

Всероссийский интернет-опрос "ВЦИОМ-онлайн" был проведен с 15 по 25 сентября 2023 года. В нем приняли участие более 1,2 тыс. россиян. Для данной выборки предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,8%, для группы заемщиков - 3,6%, для потенциальных клиентов - 4,4%.