В московском метро запустили поезд "Учитель - главная профессия на Земле"

В поезде есть вагоны, посвященные педагогическим династиям, участникам профессиональных конкурсов и значимым личностям в истории российской педагогики

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Тематический поезд "Учитель - главная профессия на Земле" запущен в московском метро, он будет курсировать по Арбатско-Покровской линии на протяжении полугода, передает корреспондент ТАСС с церемонии запуска.

"Я уверен, что наш с вами поезд - это только первая ласточка, первый поезд в целой плеяде таких замечательных начинаний. Каждый этот вагон, он тематический", - сказал первый замминистра просвещения Александр Бугаев, выступая на церемонии.

Он пояснил, что в поезде есть вагоны, посвященные педагогическим династиям, участникам профессиональных конкурсов, а также значимым личностям в истории российской педагогики, таким как Константин Ушинский, Антон Макаренко, Лев Выготский.

"[Вагоны также посвящены] нашим новым регионам, которые вернулись в состав нашей страны после долгого отсутствия и где проделана титаническая работа, прежде всего нашими коллегами учителями, которые не побоялись никаких угроз, пришли в школы и работают сейчас с нашими детьми", - добавил он.

Также в вагонах представлены факты о современной системе образования в России, истории побед российских школьников на международных олимпиадах.