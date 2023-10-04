4 октября, 11:18

Единороссы откроют почти 40 шахматных клубов в ЛНР

После открытия шахматных клубов пройдут турниры: сначала внутри каждой школы, а затем между учебными заведениями Антрацита

ЛУГАНСК, 4 октября. /ТАСС/. Ставропольское отделение "Единой России" откроет шахматные клубы почти в 40 учебных учреждениях Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщается в Telegram-канале луганского регионального отделения партии.

"Ставропольское местное отделение партии "Единая Россия" в рамках реализации проекта "Стратегия успеха" передала в 20 школ Антрацитовского района ЛНР шахматные столы, фигуры и мобильные шахматные наборы. В общей сложности в 37 образовательных учреждениях республики откроются шахматные клубы", - говорится в сообщении.

В луганском реготделении единороссов рассказали, что после открытия шахматных клубов пройдут турниры: сначала внутри каждой школы, а затем между учебными заведениями Антрацита. 

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