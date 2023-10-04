В Раменском округе Подмосковья путепровод у станции Быково откроют досрочно в 2024 году

Работы идут с опережением графика - изначально открыть движение планировалось в начале 2025 года

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Движение по строящемуся путепроводу вблизи железнодорожной станции Быково в Раменском округе планируют запустить досрочно к сентябрю следующего года, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"К сентябрю 2024 года досрочно откроют путепровод возле станции Быково в Раменском округе. Сейчас здесь действует одноуровневый переезд, который является единственной транспортной связью между Новорязанским и Егорьевским шоссе. Он также соединяет разделенные железной дорогой северную и южную части Люберецко-Раменской агломерации, население которой более 500 тыс. жителей. После запуска МЦД-3 интенсивность движения поездов тут возросла, и автомобильные пробки стали растягиваться на несколько километров", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что работы идут с опережением графика - изначально открыть движение планировалось в начале 2025 года.

"Пробки на переездах из-за того, что движение поездов становится все интенсивнее, - это чувствительная тема во многих наших городах. Здесь один из самых плотных заторов, в часы пик навигатор светится даже не красным, а багровым цветом, и пробки растягиваются на 2-3 км. Поэтому мы обратились в федеральное правительство с просьбой поддержать нас и построить тут, а также в Аникеевке, Опалихе и Апрелевке, где проходит МЦД и трафик оживленный, современные и комфортные эстакады", - процитировали в материале слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Отмечается, что длина путепровода в Быково превышает 380 м, а с учетом подъездов и съездов - 1,2 км. Предусмотрены две полосы движения, расчетная скорость составляет 70 км/ч. В настоящее время эстакада возведена уже более чем наполовину. В частности, завершено устройство всех 10 опор и надвижка пролетного строения над ж/д между 5-й и 6-й опорами. В ближайшее время начнется монтаж металлоконструкций пролетных строений между 4-й и 5-й, а также 6-й и 7-й опорами.