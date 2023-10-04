В Москве от гриппа привились почти 2 млн человек

Всего в город поступило более 4,2 млн доз вакцин

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Почти 2 млн человек сделали прививки от гриппа в Москве, всего в город поступило свыше 4,2 млн доз вакцин. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

"На текущий период привито 1 958 880 человек, из них дети 331 701, что составляет 15,5% от численности населения города", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на 39 неделе 2023 года в городе Москве заболеваемость по гриппу и ОРВИ соответствует этому периоду года, показатели заболеваемости незначительно выше аналогичного периода предыдущего эпидсезона - 2022/2023 годов. Вместе с тем в сравнении с предыдущей неделей отмечается снижение показателей заболеваемости по гриппу и ОРВИ во всех возрастных группах.

В ведомстве добавили, что, согласно результатам наблюдения, заболеваемость ОРВИ обусловлена циркуляцией вирусов негриппозной этиологии, среди которых преобладают риновирусы - 60,0%, а также вирусы парагриппа третьего и четвертого типа - 20,0%, аденовирусы - 10,0%, метапневмовирусы - 10,0%. Своевременная вакцинация предотвращает риски заболевания гриппом у 80-90% детей и взрослых, при этом болезнь у привитых протекает легче, с минимальным риском осложнений. Прививаться против гриппа необходимо ежегодно, это связано с изменчивостью вируса.

Для достаточной защиты от гриппа необходимо вакцинировать не менее 60% жителей столицы, для этого должны сделать прививки более 7,58 млн горожан. Правительством Москвы ежегодно выделяется более 2 млрд рублей на приобретение вакцин для проведения профилактических прививок в рамках регионального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям, в том числе для профилактики гриппа.

"В настоящий момент в город уже поступило более 4 млн 243 тыс. доз вакцины против гриппа - 60,5% от заявленных поставок. <…> Вакцинация против гриппа в медицинских организациях государственной системы здравоохранения проводится отечественными вакцинами "Совигрипп", "Ультрикс Квадри", "Флю-М", "Гриппол плюс". Вакцины обеспечат защиту от всех видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в данном эпидемическом сезоне", - говорится в материале.