В Москве выпустили тематические карты "Тройка" с выдрами и капибарами

Купить тематическую "Тройку" можно на сайте, во флагманских магазинах на станциях "Трубная" и "Маяковская", на стойках "Живое общение" и в магазине More Toys в "Москвариуме"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Тематические карты "Тройка" с капибарами и выдрами выпустили в Москве, их можно приобрести во флагманских магазинах и на сайте. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Вы любите капибар, выдр и морских львов? Теперь они на тематических картах "Тройка"! Лимитированные проездные билеты Московский метрополитен выпустил вместе с "Москвариумом". На картах размещены QR-коды, отсканировав которые, вы увидите животных в 3D и сможете с ними поиграть", - говорится в сообщении.

Там уточнили, купить тематическую "Тройку" можно на сайте, во флагманских магазинах на станциях "Трубная" и "Маяковская", на стойках "Живое общение" и в магазине More Toys в "Москвариуме".