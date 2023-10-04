Внук де Голля назвал "слабостью Запада" бессмысленные попытки уничтожить русскую культуру

Пьер де Голль подчеркнул, что европейская мысль "низведена к идеям потребления", в то время как "постоянный поиск духовного и высшего характерен для России"

СОЧИ, 4 октября. /ТАСС/. Попытки отменить русскую культуру бессмысленны, они лишь демонстрируют слабость Запада. Такое мнение выразил внук первого президента Пятой республики генерала Шарля де Голля Пьер де Голль на XX ежегодном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Сейчас [на Западе] идут попытки забыть о русской культуре, уничтожить ее. Но это желание ни к чему не приведет и лишь только демонстрирует слабость Запада", - отметил он.

Де Голль подчеркнул, что европейская мысль низведена к идеям потребления, в то время как "постоянный поиск духовного и высшего характерен для России". "Россия становится хранителем христианских и общечеловеческих ценностей, - продолжил он. - Русских очень трудно сбить с их пути".

XX ежегодное заседание международного дискуссионного клуба "Валдай" проходит со 2 по 5 октября в Сочи. Его тема - "Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех".