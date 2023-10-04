Мобильные комплексы в Подмосковье выявили более 180 тыс. нарушений парковки

Наибольшее количество нарушений зафиксировали в Ленинском, Домодедовском и Одинцовском округах

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Свыше 180 тыс. неправильно припаркованных автомобилей выявили в Московской области за девять месяцев 2023 года с помощью мобильных комплексов, наибольшее количество нарушений зафиксировано в Ленинском, Домодедовском и Одинцовском округах. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Зачастую неправильная парковка приводит к затруднению проезда экстренных служб к жилым комплексам. Чтобы обеспечить беспрепятственный проезд, во дворах многоквартирных домов ежедневно дежурят парконы, оборудованные мобильными комплексами. За 9 месяцев было выявлено более 180 тыс. нарушений и вынесено более 100 тыс. постановлений. По числу зафиксированных нарушений лидируют Ленинский, Домодедово и Одинцово", - привели в материале слова зампредседателя правительства - министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексея Гержика.

В пресс-службе добавили, что мобильные комплексы фиксируют нарушения требований дорожных знаков, запрещающих парковку транспорта, а также ограничение проезда во дворах многоквартирных домов и на остановках у ЖК.

Также в министерстве рассказали, что соблюдение правил остановки и стоянки автомобилей в Подмосковье контролируют несколько стационарных комплексов, которые с начала года зафиксировали почти 40 тыс. автомобилей, нарушивших правила остановки и стоянки транспортных средств.