В Москве пройдет открытый фестиваль искусств "АртОстров"

Зарегистрироваться на конкурс можно до 30 октября, гала-концерт и церемония награждения состоятся 25 ноября

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. В Москве стартовал прием заявок на открытый фестиваль искусств "АртОстров", посвященный Дню матери, сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

"В Московском дворце пионеров начался прием заявок на участие в XV открытом фестивале искусств "АртОстров", посвященном Дню матери. Традиционно фестиваль объединит самодеятельных артистов столицы всех возрастов. Народные коллективы, академические хоры, солисты и эстрадные вокальные ансамбли представят песенные и танцевальные номера профессиональной команде экспертов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что солисты и творческие коллективы покажут свои таланты в таких номинациях, как народный вокал, эстрадный вокал, бальный танец, современный танец и многих других.

Зарегистрироваться на конкурс можно до 30 октября, гала-концерт и церемония награждения состоятся 25 ноября. Информация о месте их проведения будет размещена на сайте образовательного комплекса "Воробьевы горы".