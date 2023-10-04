Жителей Флориды предупредили о плохом качестве воздуха из-за пожаров в Канаде

По сведениям газеты The New York Times, также частично уменьшилась зона видимости

НЬЮ-ЙОРК, 4 октября. /ТАСС/. Качество воздуха в штате Флорида резко ухудшилось из-за смога, возникшего в результате лесных пожаров в Канаде. Об этом сообщила газета The New York Times.

По ее данным, в результате задымления не только ухудшилось качество воздуха, но также частично уменьшилась зона видимости. Указывается, что власти призвали жителей некоторых населенных пунктов штата оставаться дома из-за смога.

Всего с начала года в Канаде из-за лесных пожаров сгорело более 17,5 млн га территорий. В сентябре профильный межведомственный центр страны сообщил, что в Канаде активны свыше 900 возгораний, не удается взять под контроль более 500 из них. Наибольшее число пожаров зарегистрировано в провинциях Альберта, Британская Колумбия, Квебек и Онтарио.

Не менее 1,8 тыс. иностранных пожарных из 10 государств привлечены к тушению огня в Канаде. Общее число специалистов, которые заняты ликвидацией природных пожаров, превышает 5 тыс.