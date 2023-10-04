Посещаемость парков Подмосковья выросла более чем на 50% в сентябре

Парки на территории региона посетили около 7 млн человек

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Около 7 млн человек посетили парки на территории Московской области в сентябре, это более чем на 50% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и туризма Подмосковья.

"В сентябре 2023 года парки Московской области посетили 7 млн человек, что на 2,5 млн человек больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за III квартал 2023 года в парки пришли 21,6 млн гостей, в 2022 году - 18 млн человек, самым посещаемым парком стал парк Пехорка в городском округе Балашиха - более 1 млн человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также в списке наиболее популярных парков - Центральный парк в Пушкинском городском округе и парк им. Л. Н. Толстого в Химках.

"Более 21,5 млн жителей и гостей Подмосковья посетили парки культуры и отдыха в регионе за последние три месяца. На данный момент в регионе для посетителей работают более чем 190 парков культуры и отдыха", - привели в материале слова вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной.