СМИ: распространившиеся по Франции постельные клопы появляются все чаще в Бельгии

Газета Derniere heurе сообщила, что с июля количество обращений в санитарные службы королевства продолжает увеличиваться

БРЮССЕЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Проблема массового распространения постельных клопов не ограничивается Францией, насекомые интенсивно распространяются в Бельгии, сообщила газета Derniere heurе.

Газета отмечает, что резкий всплеск случаев появления постельного клопа в Бельгии был зафиксирован в июле и с тех пор количество обращений в санитарные службы королевства продолжает только увеличиваться. Издание приводит данные службы уничтожения паразитов - агентства SOS-Ratting, что в этом году количество обращений для уничтожения клопов выросло на 300%. "Проблема затронула все крупные города страны - Брюссель, Шарлеруа, Льеж. Наши клиенты рассказывают нам примерно одни и те же истории - клопы появляются через несколько дней после возвращения с каникул, которые они проводили во Франции или Испании, где останавливались в гостиницах и пользовались общественным транспортом", - приводит газета слова представителя агентства. Он также отметил, что еще одним источником клопов могут быть приобретенные с рук старые предметы одежды или подержанная мебель.

Газета утверждает, что в Бельгии нет никакой градации по уровню дохода людей, столкнувшихся с проблемой клопов, "это может случиться где угодно, даже в пятизвездочном отеле".

В то же время, Derniere heurе отмечает высокую стоимость санитарной обработки помещений - отдельные частные компании запрашивают за обработку квартиры от €500 до €1 000", что является неподъемной суммой для многих семей, таким образом нет гарантий, что проблема распространения клопов в Бельгии не будет продолжать разрастаться.

Проблема постельных клопов вышла на первый план медиапространства Франции несколько дней назад, когда первый заместитель мэра Парижа Эмманюэль Грегуар на прошлой неделе призвал разработать государственный план борьбы с паразитами, в частности включить в договоры на страхование жилья пункт о "риске заражения клопами". Таким образом, по его мнению, возможно "гарантировать, что никто не откажется от обработки помещений из-за отсутствия денег", поскольку зачастую это требует больших затрат. Кроме того, последнее время в соцсетях начали распространяться сообщения о якобы присутствии этих паразитов в больницах, кинотеатрах и даже в общественном транспорте Парижа, что сами транспортные компании, впрочем, опровергают.

Министр здравоохранения Франции Орельен Руссо призвал население прекратить панику по поводу распространения клопов в столице. Он подчеркнул, что эта проблема никак не связана с притоком мигрантов, и отметил, что гораздо большее беспокойство вызывает стоимость работ по избавлению от клопов, которая может составлять €2-3 тыс. Премьер-министр Франции Элизабет Борн, выступая в Нацсобрании, пообещала провести совещание с профильными министрами по данной теме.