Суд снял с регистрационного учета актрису Ингеборгу Дапкунайте из ее столичной квартиры

Согласно документам, артистка продала свою трехкомнатную квартиру в Пресненском районе и уехала из России, не снявшись с учета

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Пресненский районный суд удовлетворил гражданский иск о признании утратившим права пользования на квартиру в центре Москвы, принадлежащей ранее актрисе Ингеборге Дапкунайте, сняв ее с регистрационного учета. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил исковое заявление о признании утратившим права пользования жилым помещением и снятии с регистрационного учета", - сказала собеседница агентства.

Согласно документам, Дапкунайте продала свою трехкомнатную квартиру в Пресненском районе и уехала из России, не снявшись с регистрационного учета. Из-за ее отсутствия в РФ новые владельцы квартиры почти полгода не могли там зарегистрироваться. "Продав собственность, актриса не сняла сына и себя с регистрационного учета, покинув страну, вследствие чего новые владельцы недвижимости не могли зарегистрироваться в приобретенной квартире", - отметили в пресс-службе Мосгорсуда.

По словам пресс-секретаря Пресненского суда Лелы Кокая, актриса не возражала против заявленных истцом требований и просила рассмотреть заявление в ее отсутствие. "По иску Ингеборге Дапкунайте подавала заявление о снятии с регистрационного учета, но действий, по ее словам, никаких не было произведено", - отметили в суде.