Кабмин присудил премии авторам пособий по чувашскому и чеченскому языкам

Сумма премии составляет до 2 млн рублей

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Правительство России присудило премии в области образования за 2023 год авторам учебных материалов по чувашкому и чеченскому языкам. Об этом говорится в материалах к церемонии вручения премий, которая проходит в Доме правительства.

За линию учебных пособий по чувашскому языку "Човаш Чэлхи" награждены доцент кафедры Чувашского республиканского института образования Нина Чернова и учитель начальных классов средней школы "Мозаика" Людмила Николаева.

За учебно-методический комплекс для начальной школы по предметам "Чеченский язык и чеченская литература" премии удостоены доцент кафедры Чеченского государственного университета имени Ахмата Кадырова Ибрагим Солтаханов, доцент кафедры Чеченского государственного педагогического университета Салауды Эдинов и кандидат педагогических наук Эльбек Солтаханов (посмертно).

Также премией правительства в области образования за 2023 год удостоены авторы учебных пособий по истории Забайкалья - учитель истории и обществознания многопрофильной языковой гимназии №4 Ирина Портнягина и учитель истории и обществознания средней общеобразовательной школы № 8 Елена Бахметьева из Читы.

Кроме того, за заслуги в области образования и многолетнюю плодотворную работу благодарностью правительства были отмечены пятеро преподавателей. Среди них - мастер производственного обучения среднего профессионального образования Луганской Народной Республики "Луганский колледж информационных технологий и предпринимательства" Артем Золотухин, а также воспитатель дошкольного образовательного учреждения региона "Ясли-сад комбинированного вида № 2 "Мечта" Любовь Суслова.

Премии правительства в области образования были учреждены в 2013 году. Ежегодно присуждается 10 премий отдельным лауреатам или авторским коллективам до пяти человек. Сумма премии составляет до 2 млн рублей. Решение о вручении премий принимается в кабмине на основании предложений межведомственного совета по присуждению награды.