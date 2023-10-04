В Перми на патриотический фестиваль "Щит России" поступило более 600 работ

В рамках фестиваля также пройдут мастер-классы, встречи профессионалов с начинающими журналистами

ТАСС, 4 октября. Церемония открытия XXVI Всероссийского патриотического фестиваля СМИ "Щит России" прошла в Перми. На творческий конкурс поступило более 600 журналистских работ, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

"Мы рады, что этот патриотический фестиваль родился и развивается на пермской земле, объединяя единомышленников. В этом году на конкурс поступило более 600 работ - рекордное количество за всю историю проведения. Ваши репортажи, статьи, фильмы - настоящая поддержка наших героев на СВО и всех, кто любит Россию и борется за ее процветание. Благодаря вам добрые дела и отважные поступки получают огласку, правильные примеры видят миллионы людей", - сказал в видеообращении Махонин.

Председатель организационного комитета фестиваля, заместитель генерального директора, руководитель регионального департамента ВГТКР Рифат Сабитов в видеообращении отметил, что в этом году к конкурсу присоединились в том числе журналисты из новых регионов РФ. Вместе с количеством работ растет и их качество, подчеркнул Сабитов.

"Фестиваль очень нужен, очень востребован. Сегодня он очень актуален, мы много говорим о необходимости продвижения патриотического воспитания, работы с молодежью в том числе, о необходимости рассказывать о героических подвигах наших предков, наших современников", - сказал председатель оргкомитета. Он добавил, что в рамках фестиваля пройдут мастер-классы, встречи профессионалов с начинающими журналистами.

Всероссийский патриотический фестиваль СМИ "Щит России" будет проходить до 7 октября. В рамках него проводится творческий конкурс по четырем СМИ - телевидение, радио, печатные издания, интернет-издания - на лучшее освещение военно-патриотической темы. В этом году фестиваль включен в программу мероприятий 300-летия Перми.