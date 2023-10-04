Поток туристов на предприятия Кузбасса намерены увеличить до 50 тыс. человек к 2025 году

Губернатор региона Сергей Цивилев сообщил, что ожидаемый турпоток по итогам 2023 года составит около 20 тыс. человек

КЕМЕРОВО, 4 октября. /ТАСС/. Около 20 тыс. человек посетят предприятия Кузбасса по программам промышленного туризма в 2023 году, что более чем в два раза больше, чем в прошлом году. При этом к 2025 году турпоток планируется увеличить до 50 тыс. человек, сообщил ТАСС губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, комментируя результаты международного туристического форума "Промприем" в Кемерове.

"Развитие промышленного туризма - это масштабное и перспективное направление работы, которое помогает в профориентации молодежи и играет роль в воспитании патриотизма. За несколько лет наш регион сделал мощный рывок в развитии промышленного туризма. По итогам 2022 года предприятия посетили 9 тыс. туристов, к 2025 году этот показатель планируется увеличить до 50 тыс. человек ежегодно", - сказал Цивилев.

Он уточнил, что промпредприятия в этом году уже посетили 15 тыс. туристов, ожидаемый турпоток по итогам года составит около 20 тыс. человек.

Директор проектов дивизиона "Городская экономика" АСИ Ольга Шандуренко, выступая на пленарном заседании форума, отметила роль Кузбасса как региона-наставника в формировании программ промышленного туризма. "Кузбасс станет донором успешных практик промышленного туризма. На примере Кемеровской области видно, что единая стратегия позволяет всем работать эффективнее. Тот опыт Кузбасса, который позволяет выстроить взаимоотношения между турбизнесом и предприятиями, следует использовать на практике другим регионам", - сказала Шандуренко.

Развитие промтуризма

Повысить привлекательность программ промышленного туризма планируется за счет создания новых маршрутов и привлечения новых предприятий, как малых, так и крупных. Главная задача, которая стоит перед Агентством по туризму Кемеровской области, - сформировать полноценный интерактивный туристический маршрут.

"Нужно включать в маршрут и малые, и крупные предприятия. Мы ведем переговоры с мастерскими, фермерскими хозяйствами, которые показывают процесс изготовления продукции", - рассказали в агентстве по туризму.

Отмечается, что крупные предприятия Кузбасса пересматривают отношение к промышленному туризму, показывают готовность к разработке промышленных экскурсий. Например, "Евраз", по данным агентства по туризму, рассматривает возможность проведения экскурсии в рудной шахте. В настоящее время предприятие готовит экспертное заключение о том, насколько безопасно находиться здесь туристам. Ожидается, что первые спуски в шахту начнутся уже в этом году.

Также угольная компания "Кузбассразрезуголь" планирует открыть для посещений экополигон "Кедровский" на Кедровском угольном разрезе, где можно увидеть, какие леса вырастают после рекультивации на отработанных участках.

Международный туристический форум по промышленному туризму "Промприем" проходил в Кемерове 3-4 октября. Участниками форума стали представители 20 регионов России, а также Республик Беларусь и Узбекистан.

О промышленном туризме

Инициативу по развитию промышленного туризма в России реализует Агентство стратегических инициатив (АСИ) при поддержке Минпромторга РФ. В планах АСИ и Минпромторга - вовлечь в проект все регионы и как можно большее число промышленных предприятий и представителей туристической индустрии.