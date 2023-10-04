В Чувашии планируют открыть колледж экологии и природопользования

Глава региона Олег Николаев сообщил, что в республике не хватает специалистов этой отрасли

ЧЕБОКСАРЫ, 4 октября. /ТАСС/. Мариинско-Посадский многопрофильный колледж экологии и природопользования планируют открыть в Чувашии на базе филиала Поволжского государственного технологического университета, где не ведется образовательная деятельность. Имущественный комплекс учреждения власти готовы взять в республиканскую собственность, сообщает пресс-служба администрации главы региона.

"В Чувашии может открыться Мариинско-Посадский [многопрофильный] колледж экологии и природопользования. С этой целью рассматривается предложение главы Чувашии Олега Николаева о передаче республике имущественного комплекса Мариинско-Посадского филиала Поволжского государственного технологического университета", - отмечается в сообщении по итогам встречи Николаева с министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым.

Николаев пояснил, что в республике не хватает специалистов в отрасли лесного хозяйства, экологии и природопользования. По его словам, кадровая укомплектованность в лесничествах составляет 60%, поэтому необходима инфраструктура для их подготовки. Глава региона предложил назвать филиал в Мариинско-Посадском округе в честь известного земляка и одного из выпускников образовательного учреждения - летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза Андрияна Николаева.

Уточняется, что в настоящее время филиал не ведет образовательную деятельность, но располагает необходимой материально-технической базой. Он включает, в частности, 40 аудиторий для занятий, мастерские, библиотеку, спортивную базу, общежитие, ангар для сельхозоборудования.

В Минобразования Чувашии ТАСС сообщили, что последний прием студентов в филиале проводился в 2018 году, тогда приняли на обучение около 70 человек.