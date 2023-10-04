ЛНР по госпрограмме получила почти 70 машин для школ и больниц

Транспорт доставили по программе социально-экономического развития республики, рассчитанной на ближайшие три года

ЛУГАНСК, 4 октября. /ТАСС/. Более 50 школьных автобусов и почти 20 автомобилей скорой помощи доставлены в учреждения Луганской Народной Республики (ЛНР) по программе социально-экономического развития региона, сообщатся в Telegram-канале Минпромторга ЛНР.

"В настоящее время 51 школьный автобус не только прибыл на территорию республики, но и распределен по районам. Кроме того, в рамках реализации мероприятий программы в ЛНР поступили первые 18 из 37 автомобилей скорой медицинской помощи", - говорится в распространенном сообщении.

В ведомстве уточнили, что транспорт доставлен в регион по программе социально-экономического развития республики, рассчитанной на ближайшие три года. Также регион получил 143 пищеблока для школьных и дошкольных учреждений, сейчас ведется работа по их монтажу.