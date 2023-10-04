В "Сириусе" в 2023 году откроют экспериментальную программу по кибербезопасности

Она объединит программы общего и высшего образования, сообщила председатель Совета федеральной территории Елена Шмелева

СИРИУС /федеральная территория/, 4 октября. /ТАСС/. Экспериментальную флагманскую программу по кибербезопасности запустят в Образовательном центре "Сириус" в 2023 году, она объединит программы общего и высшего образования. Об этом сообщила председатель Совета федеральной территории, руководитель Образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева на заседании попечительского совета фонда "Талант и успех" с участием президента РФ Владимира Путина.

"Мы готовы <...> открыть для самых сильных школьников России экспериментальную флагманскую программу по кибербезопасности, когда интегрируются программы общего и высшего образования, и мы можем увидеть подготовку таких инженеров-лидеров. Уже с этого года мы ее начнем и позволим себе докладывать об итогах этого эксперимента", - сказала Шмелева.

Она также отметила, что "Сириус" совместно с Санкт-Петербургским госуниверситетом и Генеральной прокуратурой РФ разработал курс, в том числе для педагогов из новых регионов, по обществознанию. "Он оказался очень востребованным педагогами. Мы связывали нашу практику работы с компаниями по всей России, во всех регионах, с теми задачами, которые стоят перед этими педагогами, и он оказался очень востребованным", - отметила Шмелева, обращаясь к главе государства с просьбой поддержать разработку дополнительных профессиональных программ для педагогов по обществознанию.

В пресс-службе "Сириуса" уточнили, что в 2023 году на образовательные программы было подано 15 тыс. заявок, обучение прошли 3 тыс. преподавателей из всех регионов России. Участвуя в программах, педагоги получают новые знания и опыт от ведущих отечественных экспертов, после чего возвращаются в свои регионы и развивают образование там.

Научно-технологический университет "Сириус" создан в 2019 году по поручению президента России Владимира Путина. Здесь развиваются проекты в области геномики, иммунобиологии, нейробиологии, генной терапии, редактирования генома растений и животных, робототехники, клинической психологии. В 2021 году университет открылся для магистрантов и аспирантов. Весной 2022 года совместно с ведущими компаниями страны "Сириус" запустил еще пять новых образовательных программ магистратуры и девять научных специальностей аспирантуры по самым востребованным направлениям развития науки и технологий.