В райцентре Ивановской области появится физкультурный комплекс с бассейном в 2024 году

Новый комплекс будет представлять собой одноэтажное здание площадью 2,5 тыс. кв м, в котором разместятся два бассейна, а также медицинский кабинет, раздевалки и кафе

ИВАНОВО, 4 октября. /ТАСС/. Современный физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном появится к концу 2024 года в райцентре Тейково Ивановской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства по итогам осмотра хода строительства заместителем председателя правительства области Сергеем Чесноковым.

"Срок сдачи объекта - конец будущего года, в настоящее время готовность объекта составляет уже 20%", - сказали в пресс-службе, отметив, что строительство ведется по нацпроекту "Демография".

Здесь напомнили, что с просьбой о строительстве в Тейково спортивного объекта с бассейном к губернатору региона Станиславу Воскресенскому обратились жители города.

"Выполнены монолитные работы, работы по устройству наружных сетей, подрядчик добавил количество рабочих на стройплощадке, и на сегодняшний день здесь задействованы около 30 человек", - заметил Чесноков, слова которого приводит пресс-служба.

Новый спортивный комплекс будет представлять собой одноэтажное здание площадью 2,5 тыс. кв м, в котором разместятся два бассейна, а также медицинский кабинет, раздевалки и кафе.

В пресс-службе также подчеркнули, что ранее по федеральному проекту "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография" в области уже построили три ФОКа открытого типа, а также бассейн в Кинешме. Кроме того, были модернизированы стадионы "Локомотив" и "Текстильщик" в Иваново. "На данный момент в регионе продолжается строительство Дворца водных видов спорта и начато преображение стадиона "Спартак" областного центра", - заключили в пресс-службе.