РПЦ продолжит поддерживать деятельность Болгарского церковного подворья в Москве

Патриарх Кирилл также уведомил, что Священный синод в ближайшее время назначит нового настоятеля русского подворья в Софии

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заверил Болгарского патриарха Неофита в готовности и далее поддерживать деятельность Болгарского церковного подворья в Москве. Об этом сообщается на сайте отдела внешних церковных связей Московского патриархата.

"Святейший патриарх охарактеризовал действия болгарских государственных органов как недружественный и несправедливый акт в отношении подворья Русской православной церкви, подчеркнув при этом сохраняющуюся готовность Московского патриархата и далее оказывать содействие представителю патриарха Болгарского при Московском патриаршем престоле в служении на благо двух церквей и заверив в продолжении поддержки деятельности Болгарского церковного подворья в Москве", - говорится в сообщении.

Патриарх уведомил, что Священный синод в ближайшее время назначит нового настоятеля русского подворья в Софии.

21 сентября Государственное агентство национальной безопасности Болгарии решило выдворить из страны трех представителей РПЦ во главе с настоятелем подворья в Софии архимандритом Вассианом. Ведомство ввело против них ряд административных запретительных мер, мотивируя это якобы "гибридной стратегией Российской Федерации по оказанию целенаправленного воздействия на общественно-политические процессы в Болгарии в пользу российских геополитических интересов". Было указано, что деятельность этих представителей РПЦ направлена против национальной безопасности и интересов республики.

Храм закрыли из-за физической невозможности продолжать работу после выдворения священнослужителей, а в посольстве России, где хранятся ключи от Русской церкви, уточнили, что решение о ее дальнейшей судьбе будет принято РПЦ.