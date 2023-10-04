Русский дом в Армении отправил тонну гуманитарной помощи переселенцам из Карабаха

В представительстве Россотрудничества в республике отметили, что в приграничные села отправили одеяла, постельное белье, продукты, бытовая химия, игрушки и средства гигиены

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Представительство Россотрудничества в Армении отправило переселенцам из Нагорного Карабаха 1 тонну гуманитарной помощи. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале организации.

"Команда Русского дома отвезла очередную партию гуманитарного груза в Сюник. В выдаче помощи поучаствовала заместитель руководителя организации Виктория Дерипаско, - указано в сообщении. - В приграничные села были доставлены около 1 тыс. кг вещей: одеяла, постельное белье, продукты, бытовая химия, игрушки и средства гигиены для взрослых и детей".

В пресс-службе отметили, что "сейчас в регионе начинается период дождей, поэтому теплые вещи особенно нужны переселенцам из Нагорного Карабаха".

19 сентября произошло очередное обострение ситуации в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября Минобороны Азербайджана заявило о достижении при участии российского миротворческого контингента договоренности о приостановке антитеррористических мероприятий в Карабахе.

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. Населению было предписано рассмотреть предложенные Баку условия реинтеграции и самостоятельно принять решение о возможности остаться.