В Якутске намерены восстановить купеческий дом

Здание признали аварийным

ЯКУТСК, 5 октября. /ТАСС/. Деревянный дом постройки конца XIX века, принадлежавший якутскому купцу Прокопию Лепчикову, планируется восстановить в Якутске. Об этом сообщила ТАСС специалист исполнительной дирекции отделения Русского географического общества (РГО) в Республике Саха (Якутия) Людмила Аргунова.

"Данный дом признан аварийным, отделение стало инициатором включения этого дома в перечень выявленных объектов культурного наследия", - рассказала Аргунова.

В Якутске в данный момент ведется работа над концепцией проекта "Старый город 2.0", он направлен на реновацию территории квартала Залог, где расположен и дом купца Лепчикова. Как сообщили ТАСС в Корпорации развития Якутии, в квартале сохранился подлинный исторический морфотип застройки старого Якутска, уникальные деревянные дома.

"Одним из принципиальных вопросов, который требует решения на региональном и местном уровне, является отсутствие у отделения штаб-квартиры - помещения для проведения мероприятий и встреч, для работы библиотеки и музея отделения, хранения документации. При этом хотелось не просто арендовать здание, но и сделать доброе дело, восстановив историческое здание. Мы долго изучали Залог, советовались со специалистами и пришли к выводу, что дом подходит под миссию и цели отделения. Отделение РГО принимает гостей и туристов со всех точек мира, ведет просветительскую деятельность. Создание на территории Залога просветительского центра позволило бы привлечь и объединить всех, кто интересуется историей, краеведением, экологией", - отметила Аргунова.

Предложение отделения о штаб-квартире получило одобрение республиканских и городских властей.

Дом купца Лепчикова расположен на улице Ярославского, 45. В годы войны в нем жил актер, заслуженный артист Якутской АССР Лазарь Сергучев. В данный момент дом является жилым, находится в муниципальной собственности, необходимо расселение трех квартир.

Отделение РГО в Республике Саха (Якутия) насчитывает свыше 430 членов, среди которых географы, историки, этнографы, биологи, экологи, учителя, студенты. При поддержке отделения прошли экспедиция на надувных катамаранах к острову Беннетта, конный переход от Полюса холода до Москвы, восхождение на пики хребта Сунтар-Хаята с присвоением вершинам имен выдающихся якутских деятелей. В 2023 году отделение отмечает 110-летие.