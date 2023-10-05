В Москве ожидаются облачная погода и до плюс 15 градусов

Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь и похолодание ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от плюс 13 до плюс 15 градусов. В ночь на пятницу температура воздуха может опуститься до плюс 7 градусов, ожидается небольшой дождь.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах плюс 11-16 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до плюс 4 градусов, местами пойдет небольшой дождь.

Ветер юго-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.