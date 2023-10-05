5 октября, 07:13

Собянин: в ТиНАО завершили благоустройство Боровского парка

Мэр Москвы отметил, что в 2023 году на территории парка установили площадки для игр в футбол, баскетбол и организовали зону для выгула собак

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Благоустройство Боровского парка завершили на территории ТиНАО. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Закончили благоустройство Боровского парка в ТиНАО. <...> Все гармонично вписали в ландшафт. Сохранили растущие здесь деревья и кустарники, а сеть насыпных дорожек проложили по существовавшим тропинкам", - написал мэр.

Собянин отметил, что работы проводились в два этапа: в 2022 году были сделаны зоны отдыха, велосипедные маршруты, веревочной городок, скейт-парк и многое другое, а в 2023-м на территории парка установили площадки для игр в футбол, баскетбол и организовали зону для выгула собак. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичМосква
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