Исполнительница главной роли в "Сабрине" подала иск против Вайнштейна и Disney

Джулия Ормонд обвиняет кинопродюсера в сексуальное насилии и избиении

ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Актриса Джулия Ормонд подала иск в Верховный суд Нью-Йорка против кинопродюсера Харви Вайнштейна за сексуальное насилие и избиение, а также против компании Disney и агентства талантов Creative Artist Agency (CAA), обвиняя их в халатности. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Ормонд, известная по главной роли в фильме "Сабрина" (Sabrina, 1995), утверждает, что Вайнштейн изнасиловал ее, когда они встретились за деловым ужином в Нью-Йорке в декабре 1995 года. Согласно иску, продюсер постоянно переводил тему разговора и настаивал на беседе в квартире, предоставленной актрисе работодателем, а Ормонд, будучи в состоянии алкогольного опьянения, согласилась, поскольку "не могла самостоятельно открыть дверь своей квартиры". Актриса заявила, что Вайнштейн склонил ее к действиям сексуального характера несмотря на неоднократные отказы.

Ответчиком в иске также указано агентство актрисы CAA по обвинению в халатности и нарушении фидуциарных обязанностей. Ормонд также обвинила Disney и принадлежащую ей с 1993 года компанию Miramax в небрежном надзоре и удержании - подразумевается продолжение сотрудничества с продюсером несмотря на его неподобающее поведение. "Сексуальное насилие в отношении Ормонд можно было предотвратить, если бы Miramax или Disney должным образом следили за Вайнштейном и не сотрудничали с ним, зная, что он представлял опасность для женщин, с которыми сталкивался по работе", - указано в иске. Отмечается, что агенты Ормонд, которым она сообщила об инциденте, "действовали не в ее интересах, а в защиту Вайнштейна".

Актриса требует выплаты, сумма которой не разглашается, за причиненный ущерб, в том числе за потерянный заработок и доходы, "душевную боль, страдания и тяжелое эмоциональное потрясение". По ее словам, ее карьера "серьезно пострадала", поскольку ее агентство потеряло к ней интерес.

Об обвинениях в отношении Вайнштейна

В декабре 2022 года суд присяжных в Лос-Анджелесе признал Вайнштейна виновным в изнасиловании. По его данным, Вайнштейн признан виновным по трем из семи пунктов обвинения, которые включают изнасилование и действия сексуального характера в отношении итальянской модели в 2013 году. При этом жюри присяжных не вынесло вердикта по ряду других обвинений, которые касаются еще двух его предполагаемых жертв, включая супругу губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома Дженнифер Ньюсом.

Вайнштейн, получивший известность в том числе благодаря фильмам "Английский пациент" (The English Patient, 1996), "Влюбленный Шекспир" (Shakespeare in Love, 1998) и "Город грехов" (Sin City, 2005), в 2020 году был приговорен судом в Нью-Йорке к 23 годам тюремного заключения по обвинениям в насильственных действиях сексуального характера. При этом он был признан невиновным в двух случаях изнасилования, по которым ему грозило пожизненное тюремное заключение. Позднее к его сроку добавили еще 16 лет заключения по делу об изнасиловании.