Московские школьники впервые отправятся в киноэкспедицию в Сербию

В Сербии ребята узнают, как режиссер Эмир Кустурица работал над фильмом "Жизнь как чудо", примут участие в мастер-классах, а также побывают на Международном фестивале короткометражного кино Film Front

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Победители первого отбора конкурса видеоконтента среди московских подростков, организованного креативным молодежным пространством "Кинокампус Горького" при поддержке правительства Москвы, отправятся в киноэкспедицию в Сербию. Поездка состоится во время осенних каникул, она продлится с 28 октября по 4 ноября, сообщается на портале мэра Москвы.

"Сегодня вокруг возрожденной Киностудии имени Максима Горького активно развивается сообщество, открытое для всех, кто интересуется кино. Одним из ярких форматов знакомства с кинопрофессиями стали киноэкспедиции "Кинокампуса Горького". В Сербии ребята узнают, как режиссер Эмир Кустурица работал над фильмом "Жизнь как чудо", примут участие в мастер-классах, которые проведут известные представители киноиндустрии, а также побывают на Международном фестивале короткометражного кино Film Front", - приводятся слова гендиректора киностудии им. Горького Юлианы Слащевой.

В конкурсе могут участвовать ребята в возрасте от 13 до 17 лет индивидуально или в группе до четырех человек. Заявки на отбор участников киноэкспедиции в Сербию принимаются на сайте "Кинокампуса Горького" до 10 октября. Работы принимаются в номинациях "Кино" и "Видеоконтент". К первой категории относится игровое и документальное короткометражное кино. Ко второй - видеорепортаж, видеоподкаст, анимация и моушн-графика, обучающие, презентационные, рекламные ролики, видео-арт. Видео должно быть не длиннее пяти минут и соответствовать одной из предложенных тем: молодежные движения, подростковые субкультуры, современные тренды в креативных индустриях, увлечения и интересы тинейджеров. Кроме того, подойдет подростковый научно-популярный контент о представителях сферы инноваций и науки. Помимо конкурсного сюжета, необходимо снять короткий видеоролик о себе.

Отмечается, что победители отборочных туров смогут бесплатно поехать в международные киноэкспедиции в дружественные страны, в том числе в Узбекистан, Турцию, Казахстан, Белоруссию и Армению. Участники, ранее не прошедшие отбор, могут снова подать заявку на конкурс. Итогом проекта станет Международный кинофестиваль детско-юношеских фильмов летом 2024 года в Москве. На нем победители конкурсных отборов представят свои работы, снятые в киноэкспедициях. На киносмене в рамках фестиваля они побывают на лекциях и мастер-классах, которые проведут профессионалы киноиндустрии.