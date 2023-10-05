Более трети опрошенных россиян считают, что сталкивались с контрафактной продукцией

По данным ВЦИОМ, 18% респондент покупали такую продукцию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Более трети россиян заявили, что сталкивались с контрафактом, 18% покупали такую продукцию, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), представленные на XI Международном форуме "Антиконтрафакт-2023".

По результатам опроса ВЦИОМ, более трети россиян полагают, что сталкивались с контрафактом (36%), в том числе 18% покупали такую продукцию, столько же - видели ее в продаже, но не покупали.

При этом о том, что не видели и не покупали поддельную или незаконно ввезенную в Россию продукцию, заявили 6 из 10 опрошенных (59%). Этот показатель выше среди женщин (69% против 46% среди мужчин).

Каждый пятый респондент считает, что сможет определить, является ли приобретаемая им алкогольная продукция нелегальной (21%). В то же время более половины россиян считают, что отличить оригинальную алкогольную продукцию от суррогата им не под силу (60%).

Кроме того, 46% россиян уверены, что при желании можно легко найти место, где продается нелегальный алкоголь. Обратного мнения придерживается каждый четвертый (25%), еще 29% не смогли дать содержательный ответ.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" прошел 23 сентября 2023 года. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.