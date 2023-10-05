В Брянске обезвредили 500-килограммовую бомбу времен Великой Отечественной войны

Ее уничтожили на специальном полигоне

БРЯНСК, 5 октября. /ТАСС/. Взрывотехники обезвредили 500-килограммовую бомбу времен Великой Отечественной войны в Володарском районе Брянска, специалисты поднимали ее при помощи крана. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

"На окраине Володарского района Брянска была обнаружена авиабомба времен Великой Отечественной Войны. Ее вес составил 500 кг. Для погрузки и дальнейшей транспортировки авиабомбы спасатели специальной пожарно-спасательной части ФПС ГУ МЧС России по Брянской области задействовали кран", - говорится в сообщении.

Специалисты уничтожили опасный предмет на специальном полигоне.

За прошлый год на территории Брянской области спасателями обезврежено более 800 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, 46 из которых - авиационные бомбы, уточнили в пресс-службе.