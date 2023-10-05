Маск поддержал Орбана, раскритиковавшего новый закон ЕС о свободе СМИ

По мнению премьера Венгрии, документ "приведет к установлению тотального контроля над СМИ"

НЬЮ-ЙОРК, 5 октября. /ТАСС/. Илон Маск поддержал премьера Венгрии Виктора Орбана, который счел будущий закон Евросоюза о свободе СМИ, который призван защитить прессу от политического давления, посягательством на свободу и средством контроля со стороны руководства ЕС.

Орбан написал в соцсети X (ранее Twitter), что Брюссель выступил с "очередным предложением, которое ограничивает свободу". "[Закон] приведет к установлению тотального контроля над СМИ. Мы, страны Центральной Европы, уже видели подобное в прошлом. Оно называлось Коминформ и Имперская палата культуры [при режиме Гитлера]. Никогда больше!" - заявил премьер.

В ответ Маск написал: "Абсолютно так".

Ранее заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова заявила, что будущий закон Евросоюза о свободе СМИ станет серьезным предупреждающим сигналом для стран ЕС, в частности для Венгрии и Франции. По ее мнению, в Венгрии наблюдается тенденция по монополизации информации, которую Брюссель хотел бы не допустить в других государствах сообщества, в том числе посредством высоких штрафов. Применительно к Франции Юрова констатировала "очень слабую защиту" журналистов, добавив, что страна выступала против европейского закона о свободе СМИ, видя в нем угрозу "разрушения своей прекрасной системы".

Европарламент во вторник принял позицию по закону о свободе СМИ, направленному на обеспечение плюрализма в данной сфере и защиту изданий от государственного и экономического вмешательства. 448 голосов было подано в пользу принятия соответствующего закона, 102 голоса против. Теперь парламент приступит к переговорам об окончательной форме закона.