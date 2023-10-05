Культурно-досуговый центр в ТиНАО планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году

В здании разместят тематические клубы, студии и мастерские

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Новый культурно-досуговый центр в Михайлово-Ярцевском поселении Троицкого административного округа столицы планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году. Площадь застройки составит около 6,7 тыс. кв. м, сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

"Центр станет точкой культурного притяжения для целого ряда населенных пунктов Новой Москвы, расположенных вблизи ЦКАД, в том числе и районов перспективной застройки. На его базе будут проходить занятия по различным творческим направлениям. Для этого в здании разместятся тематические клубы, студии и мастерские. Там будут созданы научно-просветительские, социальные, воспитательные, досуговые и спортивно-оздоровительные программы, что также позволит создать в районе дополнительные рабочие места", - приводятся слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Он уточнил, что объект возводится за счет средств адресной инвестиционной программы города Москвы.

Отмечается, что здание центра будет переменной этажности - от двух до пяти этажей с подвалом, где расположатся технические зоны и помещения для хранения декораций. Первый этаж вместит в себя вестибюль с зоной ресепшн, гардероб, кассы, кафе и универсальный концертный зал. Второй этаж займут помещения студий и кружков, а также административные кабинеты. Выше разместятся библиотека, включающая в себя читальный зал, компьютерную зону, книгохранилище, спортивные залы и залы для занятий хореографией. После окончания основных работ будет произведено благоустройство и озеленение прилегающей территории.

Всего к 2035 году в ТиНАО планируется построить порядка 100 культурно-досуговых объектов.