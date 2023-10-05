Большинство опрошенных россиян поддержало сдачу смартфонов учителю перед уроком

44% респондентов считают, что использование телефона допустимо для связи с родителями либо в экстренном случае, говорится в результатах опроса агентства "Вебер"

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Сдачу смартфонов и других гаджетов в школе перед началом урока поддерживает большинство (72%) россиян, которых опросили специалисты социологического агентства "Вебер" (проект АНО "Диалог" и АНО "Диалог регионы"), сообщили ТАСС в агентстве.

"72% поддерживают сдачу гаджетов учителю перед началом урока. 25% выступают против подобной практики", - говорится в сообщении.

44% респондентов считают, что использование телефона допустимо для связи с родителями либо в экстренном случае. Треть (33%) отмечает, что смартфоны и гаджеты школьникам можно использовать на переменах, 12% - что вообще недопустимо. Допускают использование телефонов без ограничений 11% опрошенных.

"Интересно, что, несмотря на желание ограничить возможность детей пользоваться телефоном в школе, 35% россиян в принципе положительно относятся к использованию детьми гаджетов для учебы", - отметили в агентстве.

Изучение общественного мнения проводилось 23-24 августа 2023 года в интернете методом River Sampling (онлайн-опрос, при котором респонденты привлекаются в режиме реального времени с помощью баннеров и других инструментов) среди 1,3 тыс. россиян старше 18 лет. "Вебер" - проект АНО "Диалог" и АНО "Диалог регионы" по исследованию общественного мнения с использованием современных онлайн-инструментов.