Приемная "Единой России" проконсультировала жителей Херсонщины по юридическим вопросам

В регионе также планируются запустить выездные бригады бесплатной юридической помощи населению

ГЕНИЧЕСК, 5 октября. /ТАСС/. Специалисты центральной общественной приемной Д. А. Медведева провели по видеосвязи в региональном отделении партии "Единая Россия" в Геническе первый прием жителей Херсонской области по юридическим вопросам, сообщили ТАСС в пресс-службе реготделения.

Заместитель секретаря Генерального совета партии "Единая Россия" Анна Кузнецова в июле на совещании в Геническе сообщила, что в Херсонской области намерены запустить выездные бригады бесплатной юридической помощи населению.

"Провели прием жителей Херсонской области по юридическим вопросам - первый в новом формате. В режиме видеосвязи юристы наших общественных приемных проконсультировали людей, которые пришли за помощью в региональное отделение "Единой России" в Геническе. <...> Такой формат - мера временная: в Херсонской области, как и в Запорожской, общественные приемные партии пока не открыты", - приводятся в сообщении слова Кузнецовой.

Жители Херсонской области обратились к специалистам с проблемами, связанными с оформлением и выдачей жилищных сертификатов, справок в населенных пунктах 30 км и 15 км зон от линии боевого соприкосновения, подтверждением трудового стажа для назначения пенсии и расчетом арендных платежей. "До того момента, как во всех новых регионах наравне с остальными будет выстроена система бесплатной юридической помощи и налажена ее работа, продолжим помогать людям, используя все возможные ресурсы, будем дальше проводить такие приемы", - сказала Кузнецова.

В сообщении уточняется, что в дальнейшем в приемах жителей примут участие представители Ассоциации юристов России, Федеральной нотариальной палаты, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, уполномоченные по правам человека, по правам ребенка, по защите прав предпринимателей в субъектах РФ, структурные подразделения по вопросам миграции.