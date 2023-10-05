ВЦИОМ проводит закрытые опросы жителей новых регионов для выявления проблем территорий

По словам гендиректора ВЦИОМ Валерия Федорова, опросы проводятся в телефоном режиме из-за вопросов безопасности

КРАСНОЯРСК, 5 октября. /ТАСС/. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) проводит опросы закрытого характера среди жителей новых субъектов федерации для определения проблем этих территорий. Об этом ТАСС на медиафоруме "Енисей РФ" сообщил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

"Эти опросы имеют очень четкую задачу - помочь властям определить болевые точки и спланировать действия <...>", - сообщил Федоров, добавив, что результаты опросов не публикуются в открытых источниках и предназначены для управленцев.

Также Федоров отметил, что проблемы в территориях меняются и разнятся в зависимости от территории. По его словам, опросы проводятся в телефоном режиме из-за вопросов безопасности.

11-й межрегиональный форум СМИ "Енисей РФ" проходит в Красноярске 5-6 октября. В этом году тема форума - "Современные медиа и ценностные ориентиры". На его площадках работают более 40 федеральных экспертов, в том числе представители ТАСС.