В Подмосковье число смертельных случаев на железной дороге снизилось на 26%

На объектах железнодорожной инфраструктуры региона с начала года произошло свыше 140 происшествий со смертельным исходом

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Более 140 происшествий со смертельным исходом произошло на объектах железнодорожной инфраструктуры с начала года в Московской области. Это на четверть ниже показателей аналогичного периода прошлого года, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"В Минтрансе Подмосковья отметили снижение числа пострадавших на железной дороге Московской области на 26% с начала года. Так, за девять месяцев в регионе зафиксировано более 140 смертельных случаев на объектах ж/д инфраструктуры, при этом в прошлом году за аналогичный период их было более 190. Достичь такого результата удалось благодаря комплексу мер по обеспечению безопасности на железной дороге, который активно проводится в регионе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Московской области строят и ремонтируют пешеходные переходы через ж/д пути, ликвидируют несанкционированные подходы к путям, устанавливают камеры, фиксирующие нарушения правил безопасности.

"В Подмосковье ведется активная работа по снижению смертности и травматизма на железной дороге, благодаря чему удается сохранять сотни жизней. Это не только ликвидация так называемых "опасных троп", но и большая информационно-профилактическая работа - регулярные рейды с волонтерами и представителями администраций округов, лекции в образовательных учреждениях и на объектах ж/д инфраструктуры", - процитировали в материале зампредседателя правительства - министра транспорта региона Алексея Гержика.