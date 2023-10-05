Гладков заявил, что в регионе выполнят весь запланированный объем капремонта автодорог

Губернатор области также отметил, что всего федеральное правительство дополнительно выделило региону 1,8 млрд рублей на капремонт 15 дорог

БЕЛГОРОД, 5 октября. /ТАСС/. Весь запланированный на текущий год объем капитального ремонта дорог Белгородской области будет выполнен. Об этом сообщил сегодня на своих страницах в социальных сетях губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Надеюсь, что все работы будут окончательно завершены в установленные сроки, ну а мы с вами обязательно уже посмотрим на качество выполненных работ", - написал Гладков. Он напомнил, что всего на текущий год федеральное правительство дополнительно выделило региону 1,8 млрд рублей на капремонт 15 дорог. "Сегодня уже более 1 млрд рублей освоено, выполнена замена дорожного покрытия, ведутся работы по благоустройству и нанесению дорожной разметки, выполняются работы по обустройству остановок общественного транспорта и многие другие работы", - отметил Гладков.

В качестве примера он привел автодорогу, ведущую от села Уразово до границы с Луганской Народной Республикой, с просьбой о ремонте которой жители обращались к властям региона. "Жители села Уразово жаловались на участок дороги в сторону границы с ЛНР, и я уже сегодня рад доложить вам, дорогие друзья, что эти работы нашими дорожными службами уже выполнены", - заметил Гладков. Еще одним примером стала дорога в Старооскольском округе, на состояние которой жаловались жители села Шаталовка-Потудань.

Ранее Гладков также сообщал, что ряд дорожных объектов, ремонт которых был запланирован на будущий год, будут сданы раньше срока.