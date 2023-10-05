В Забайкалье намерены создать 1 тыс. новых мест в приютах для собак

Основные расходы понесет подрядная организация, часть средств выделят из бюджета правительства региона

ЧИТА, 5 октября. /ТАСС/. Тысячу новых мест создадут в приютах для собак в Забайкальском крае после реконструкции и строительства новых объектов в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе государственной ветеринарной службе региона.

"Прием документов на строительство приютов для животных завершился в краевой ветеринарной службе. После их рассмотрения решено, что в Петровск-Забайкальском районе появится новый приют на 240 мест, а в Дульдургинском районе - реконструируют. Общее количество мест в приютах Читы, Маккавеево и Агинском районе увеличится еще на тысячу", - говорится в сообщении со ссылкой на заместителя руководителя госветслужбы Дениса Богданова.

Объекты должны сдать в эксплуатацию к 1 марта. Часть средств выделят из бюджета правительства региона. Основные расходы понесет подрядная организация.

В 2021 году в Забайкалье построили приюты в Чите, Читинском и Краснокаменском районах. Сейчас в приютах Забайкалья насчитывается почти 2,5 тыс. мест для собак.

Проблема бездомных собак в Забайкалье

Проблема контроля за бездомными животными была поднята в Забайкалье в конце января 2022 года, когда при нападении стаи собак в селе Домна Читинского района погибла семилетняя девочка. Тогда в регионе ввели режим повышенной готовности, однако проблема сохранилась - в декабре 2022 года при нападении собак погибла 68-летняя жительница села Хадакта Улетовского района. В апреле этого года в Чите вновь ввели режим повышенной готовности из-за учащения случаев нападения собак на людей. Исполняющий обязанности руководителя администрации Читы Андрей Гренишин обращался к депутатам Законодательного собрания Забайкальского края и Госдумы с предложением изменить федеральное законодательство, разрешив усыплять гуманным способом "невостребованных животных".

В конце августа в Забайкалье изменили правила обращения с бездомными собаками. Теперь все особи после отлова будут пожизненно содержаться в приютах. Ранее неагрессивных псов после лечения, стерилизации и установки бирок отпускали в среду обитания. Из-за этого число животных на улицах практически не сокращалось. По мнению главы администрации Читы Инны Щегловой, количества имеющихся приютов в городе не хватит для пожизненного содержания всех бездомных собак.