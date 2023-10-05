На Кубани захоронили останки 18 советских солдат к 80-летию освобождения региона

Установить личности бойцов не удалось

КРАСНОДАР, 5 октября. /ТАСС/. Траурная церемония захоронения 18 неизвестных советских воинов, останки которых были обнаружены поисковиками, состоялась на Аллее славы на городском кладбище в Абинске в Краснодарском крае по случаю годовщины освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков и завершения битвы за Кавказ. Об этом сообщил ТАСС председатель совета краснодарского регионального отделения "Поискового движения России" Александр Шепелев.

"В церемонии приняли участие глава Абинского района Вячеслав Иванов, представители ассоциаций поисковых отрядов "Кубаньпоиск" и "Кубанский плацдарм". Останки советских солдат были обнаружены в разные периоды с прошлой осени в ходе проведения работ на территории Абинского района в горной местности. При всех красноармейцах имелись личные вещи, остатки боекомплектов. Церемония приурочена к 80-летию со Дня освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков и завершению битвы за Кавказ", - сказал Шепелев.

Он уточнил, что установить личности бойцов оказалось невозможным. Их захоронили на территории мемориального комплекса, который состоит из братских могил. Здесь хоронят неизвестных солдат, обнаруженных при поисковых работах, уже на протяжении восьми лет. В общей сложности захоронены 500 советских воинов.

Как отметил Шепелев, прошедшая траурная церемония является завершающей в этом году по итогам поискового сезона. В общей сложности поисковики обнаружили за текущий сезон останки 205 погибших советских воинов. Имена двоих из них удалось установить. Одни из них красноармеец Степан Усачев из деревни Екатериновка Макаровского района Башкирии. На фронт его призвали в самом начале войны, он защищал Северный Кавказ, погиб в 1942 году в Крымском районе Краснодарского края, ему было 29 лет. В течение 80 лет он числился в списках пропавших без вести. Поисковики передали его останки родственникам для захоронения на родине в Башкирии.

Второй - уроженец Краснодарского края рядовой Дмитрий Беседин 1910 года рождения. Его призвали в июне 1941 года, с лета 1942 года он числился пропавшим без вести. Его останки обнаружили в горно-лесистой местности на границе Крымского района и Новороссийска, личность установили по записке в капсуле личного опознавательного знака. Его захоронили в Краснодарском крае, на церемонии присутствовали родственники.

О годовщине освобождения региона

Днем освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков является 9 октября. По случаю годовщины в регионе состоятся мероприятия. Так, например, в Новороссийске пройдет круглый стол "Наследие защитников Кавказа и его сохранение для будущих поколений", состоится торжественное закрытие межрегионального патриотического марафона "Кавказский рубеж - 2023". В Туапсинском районе во Всероссийском детском центре "Орленок" пройдет Всероссийский слет юных поисковиков и другие.

Летом 1942 года началась битва за Кавказ, оказался оккупирован юг современной России, в том числе территория Кубани, нацистами и их пособниками здесь были убиты более 60 тыс. мирных жителей, наиболее пострадавшими городами являются Краснодар, Новороссийск, Армавир, Ейск, Курганинск, Усть-Лабинск. Полностью Кубань была освобождена осенью 1943 года.