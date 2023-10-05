В Перми открылась выставка о жителях, прославивших город

Экспозиция приурочена к юбилею города

ПЕРМЬ, 5 октября. /ТАСС/. Выставка "Пермский след" о жителях, прославивших город, открылась в Доме Мешкова Пермского краеведческого музея в рамках программы празднования 300-летия столицы Прикамья. Это заключительная выставка в трилогии "Пермь замечательных людей", созданной к юбилею города, сообщает корреспондент ТАСС.

"Это долгоиграющий проект, который начался еще в прошлом году. Первая выставка была посвящена людям, которые здесь не родились, но сюда приехали, вторая выставка была про пермяков, которые здесь родились и здесь остались, а третья выставка - про пермяков, которые прославили наш город за пределами Пермского края, в нашей стране, во всем мире", - рассказал ТАСС один из авторов выставки, научный сотрудник Дома Мешкова Петр Неплюев.

В экспозиции можно найти личные вещи таких известных пермяков, как актер и режиссер Георгий Бурков, который запомнился многим по ролям в фильмах "Зося", "Старики-разбойники", "Печки-лавочки", "Калина красная" и других. На стенде представлены также рукописи известных пермских писателей Леонида Юзефовича, который не живет в Перми уже около 30 лет, и Анатолия Королева. Кроме того, выставка рассказывает и об одном из основателей Православного Палестинского общества архимандрите Антонине (Андрее Капустине), активными участниками которого были пермяки, в том числе краевед Дмитрий Смышляев. "Еще одно имя, которое известно не в связи с Пермью, Петр Струве - известный политический деятель, один из авторов манифеста социал-демократической партии. Он уроженец Перми, его отец - Бернгард Струве - был пермским губернатором, когда родился Петр Бернгардович", - рассказал Неплюев.

Помимо этого, в экспозиции представлен стенд, посвященный конструктору артиллерийских систем Юрию Калачникову. Авторы выставки не обошли стороной и основателей пермской компании "Промобот", создающей сервисных автономных роботов, Олега Кивокурцева, Алексея Южакова и Максима Чугунова. На стенде компании помимо фотографий и наград выставлен бюст человекоподобного робота Алекса. "Еще один известный пермяк - дипломат Петр Козьма, он сейчас живет в Мьянме. Еще в 1980-е годы он сумел попасть на 13-й фестиваль молодежи и студентов в Северной Корее и привез оттуда много интересного, эти вещи представлены на стенде", - отметил автор выставки.

Также отдельный раздел посвящен освоению пермяками целинных земель в середине 1950-х годов. "В 1950-е годы, когда был объявлен клич "Все на целину!", откликнулось очень много пермяков, они поехали в Казахстан, где очень быстро возник совхоз "Пермский", который до сих пор существует. Это тоже самый настоящий "Пермский след", - рассказал Петр Неплюев.

К 300-летию Перми краеведческий музей в 2022 году запустил большой проект "Пермь замечательных людей", состоящий из трех выставок. Зимой прошлого года открылась первая выставка - "Понаехали" - о людях, которые приехали в Пермь и остались здесь. Вторая выставка условно называлась "Где родился, там и пригодился", на ней были представлены текстильные портреты известных пермяков, созданные руками сотрудников и посетителей музея.

О музее

Пермский краеведческий музей имеет 11 выставочных залов по всему Пермскому краю, половина из них находится в Перми. Основное здание музея расположено в особняке 19 века, построенном по проекту архитектора Александра Турчевича для крупного пермского предпринимателя и мецената Николая Мешкова. Сейчас в Доме Мешкова на набережной Камы открыта основная экспозиция, посвященная истории Пермского края с древнейших времен до конца 20 века.