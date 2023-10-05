ООН заявила, что сентябрь 2023 стал самым теплым в истории наблюдений

Средняя температура у поверхности Земли составила 16,38 градуса Цельсия

ЖЕНЕВА, 5 октября. /ТАСС/. Сентябрь 2023 года стал самым теплым в истории наблюдений за погодой и климатом. Средняя температура у поверхности Земли составила 16,38 градуса Цельсия, сообщила Всемирная метеорологическая организация (ВМО), являющаяся специализированным учреждением ООН. Она сослалась на сведения, полученные из Copernicus Climate Change Service.

"Средняя температура у поверхности земли составила 16,38 градуса Цельсия. По данным "Коперник", это на 0,5 градуса Цельсия выше температуры предыдущего самого теплого сентября 2020 года и примерно на 1,75 градуса выше, чем было в сентябре в доиндустриальную эпоху в период 1850-1990 годов", - констатировала ВМО. Все идет к тому, что и весь 2023 год может стать самым теплым в истории наблюдений, отметили в организации.

"С июня мир испытывает беспрецедентную жару на суше и на море. Температурные аномалии огромны - намного больше, чем все, что мы когда-либо видели в прошлом", - заявил в связи с публикацией метеоданных генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас. Он напомнил, что "протяженность морского льда в Антарктике зимой была самой низкой за всю историю наблюдений для этого времени года". "Особенно беспокоит то, что потепление, связанное с [природным феноменом] Эль-Ниньо, все еще находится в развитии, поэтому мы можем ожидать, что эти рекордные температуры сохранятся в течение нескольких месяцев, и это будет иметь каскадное воздействие на нашу окружающую среду и общество", - подчеркнул генеральный секретарь. "ВМО будет работать со своими партнерами в научном сообществе, чтобы попытаться понять, какие дополнительные факторы способствуют этому исключительному потеплению", - резюмировал Таалас.

В ВМО отметили, что средняя температура за период с января по сентябрь 2023 года была на 0,05 градуса выше, чем за тот же период в 2016 году, которому сейчас принадлежит пальма первенства в качестве самого теплого года в истории наблюдений.