Порядка 90% опрошенных россиян говорят о своих учителях с теплотой и благодарностью

Отрицательные характеристики звучали единично, сообщил руководитель департамента политических исследований Всероссийского центра изучения общественного мнения Михаил Мамонов, представляя опрос, проведенный в октябре

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Порядка 90% россиян вспоминают о своих учителях с благодарностью, теплотой, добротой и душевностью. Об этом сообщил руководитель департамента политических исследований Всероссийского центра изучения общественного мнения Михаил Мамонов, представляя опрос, проведенный в октябре среди 1,6 тыс. совершеннолетних граждан.

"Порядка 90% респондентов при ответе на открытый вопрос, с какими чувствами они вспоминают своих учителей, назвали разные положительные характеристики и чувства. Ключевые - это благодарность, теплота, доброта и уважение. Отрицательные характеристики звучали единично", - сказал Мамонов в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований.

По словам эксперта, такие оценки свидетельствуют о высоком социальном статусе учителя в обществе, о признании его заслуг. "Некоторые респонденты декларировали и две, и три положительные характеристики. Мы можем говорить, что люди воспринимают учительский труд, прежде всего, как призвание", - сказал Мамонов.

По его словам, среди наиболее популярных личных качеств, которые должны быть у учителя, опрошенные отметили любовь к детям, доброжелательность, заботу. Но самыми востребованными, продолжил Мамонов, стали профессиональные качества - терпеливость и стрессоустойчивость, компетентность, грамотность. "То есть сегодня родители видят в человеке, прежде всего, высокоподготовленного профессионала и специалиста, человека, который может решать многие задачи", - сказал Мамонов.

Он отметил, что сегодня статус учителя, его значимость необычайно высоки, как и требования к учителям. По словам Мамонова, за последние два года число тех, кто положительно оценивает ситуацию в образовательных учреждениях, где учатся их дети или внуки, существенно увеличилось. "Сейчас порядка 35% от всех опрошенных и 70% от тех, у кого дети учатся, положительно оценивают ситуацию в образовательных учреждениях", - сказал Мамонов.

5 октября в России отмечается профессиональный праздник работников системы образования, или День учителя.