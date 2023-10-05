Россияне старше 12 лет проводят 48 минут в день за просмотром новостей по ТВ

Среднее время просмотра телевидения на человека - 3 часа 39 минут в день, добавила исполнительный директор Mediascope Ксения Ачкасова

КРАСНОЯРСК, 5 октября. /ТАСС/. Россияне старше 12 лет за последний год в среднем ежедневно проводили около 48 минут за просмотром новостей по телевизору. Об этом сообщила исполнительный директор Mediascope Ксения Ачкасова на медиафоруме "Енисей.рф".

"Телевизор - самый популярный канал для получения новостного контента у россиян. В среднем за последний год россияне старше 12 лет проводили 48 минут в день на просмотр новостей по ТВ", - сказала она на пленарном заседании "2023: современные медиа и ценностные ориентиры".

По данным Mediascope, телевидение остается самым широкоохватным каналом. В среднем за последний год 98% россиян старше 4 лет хотя бы раз в месяц проводили время у телеэкранов. Ежедневный охват ТВ в этом периоде составил 64%.

"Среднее время просмотра телевидения на человека - 3 часа 39 минут в день", - добавила Ачкасова.

11-й межрегиональный форум СМИ "Енисей.рф" проходит в Красноярске 5-6 октября. В этом году тема форума - "Современные медиа и ценностные ориентиры". На его площадках работают более 40 федеральных экспертов, в том числе представители ТАСС.