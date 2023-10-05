5 октября, 17:00

Ленобласть увеличила единовременную выплату контрактникам до 505 тыс. рублей

Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что в области действуют около 60 мер социальной поддержки участников СВО и их семей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Власти Ленинградской области увеличили с 300 тыс. до 505 тыс. рублей единовременную выплату жителям региона, которые с 1 октября заключат контракт с министерством обороны. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Дрозденко, сообщила пресс-служба областного правительства.

"С учетом федеральной выплаты в 195 тыс. рублей, заключившие контракт получат единовременно 700 тыс.", - говорится в сообщении.

Дрозденко напомнил, что в Ленинградской области действуют порядка 60 мер социальной поддержки участников специальной военной операции и их семей. "Список этих мер мы постоянно дополняем с учетом потребностей защитников Родины, анализа возникающих жизненных ситуаций: в этом помогают встречи с семьями участников СВО, которые провожу я, и которые постоянно проводят главы администраций районов", - приводится в сообщении комментарий главы региона. 

Теги:
Дрозденко, Александр ЮрьевичРоссияЛенинградская область
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