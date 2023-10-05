В наукограде Кольцово намерены построить медицинский центр на 350 коек

Строительство центра планируется как при поддержке федерального, так и регионального бюджета

НОВОСИБИРСК, 5 октября. /ТАСС/. Строительство новой больницы на 350 мест планируется начать под Новосибирском в наукограде Кольцово в ближайшие пять лет. Об этом сообщил в пресс-центре ТАСС глава наукограда Николай Красников.

"Еще одна новая потребность - это новый уровень медицинского обслуживания. Кольцово - медицинский наукоград, наша больница довольно прилично выглядит, но это все-таки такой районный уровень, а если мы говорим о [мегасайенс-проекте] "СКИФ" и о центре международного притяжения, то, безусловно, мы сразу ставим вопрос и нового уровня здравоохранения. Запланировано строительство на 350 коек медицинского центра, как раз у километровой дороги, которую мы сдаем", - сказал он.

Красников пояснил, что власти наукограда сейчас готовят техническое задание для создания медцентра. По его словам, медучреждение должно появиться в Кольцово в течение пяти лет. Строительство центра планируется как при поддержке федерального, так и регионального бюджета.

Сейчас в наукограде строится Центр коллективного пользования "СКИФ. Это уникальный по характеристикам источник синхротронного излучения поколения 4+, который представляет собой ускоритель, где частицы движутся по кольцу в вакууме почти со скоростью света, а мощные электромагниты придают им энергию и задают траекторию движения. Стоимость проекта - 47,3 млрд рублей. Планируется, что исследования на установке начнутся в начале 2025 года. В проекте мегасайенс установки ЦКП "СКИФ" запланировано 30 экспериментальных станций, первые шесть будут запущены к концу 2024 года, на их создание уже заключены госконтракты.