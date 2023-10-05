Новгородская область представит иммерсивную арт-былину о Садко на форуме "Россия"

Посетители смогут выбрать себе виртуального героя, взять наушники и вместе с ним пройти вдоль стенда, делая остановки у определенных сюжетов, услышать историю от лица своего героя

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 октября. /ТАСС/. Иммерсивную арт-былину о купце Садко представит Новгородская область на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, которая откроется в ноябре. На всем стенде разместится грандиозный коллаж с образами и сюжетами Новгородской области, каждый объект продуман до мелочей, чтобы идеально вписаться в современную историю, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

"Перед новгородским регионом стоит непростая задача - "оживить" былинного персонажа Садко, чтобы он мог рассказать и показать гостям стенда заслуги наших современников. Самый известный сказатель былин был родом из Новгорода, и именно он станет проводником уже в современную историю Великого Новгорода. Стенд Новгородской области будет представлять из себя былину, но в непривычном формате - иммерсивной арт-былины. На всем стенде размещается грандиозный коллаж с образами и сюжетами Новгородской области. Каждый объект коллажа продуман до мелочей, чтобы идеально вписаться в современную историю", - рассказали в пресс-службе.

Посетители выставки-форума смогут выбрать себе виртуального героя, взять наушники и вместе с ним пройти вдоль стенда, делая остановки у определенных сюжетов, услышать историю от лица своего героя.

"Сюжеты будут рассчитаны на разную аудиторию. Например, для детей проводником по маршруту "В поисках пропавших гуслей" станет Садко, который в формате увлекательного квеста познакомит с городом, а дети помогут ему найти потерянный инструмент. Различные персонажи на пути подскажут направление. Помоги Садко - дойди до финала, и развязка будет неожиданной", - рассказали в правительстве региона, добавив, что на маршруте дети погуляют по Новгородскому кремлю, найдут голубя на Софийском соборе, напишут берестяную грамоту, воспользуются голубиной почтой, посетят уличный театр "Садко", пройдут по Большой валдайской тропе, изучат ИНТЦ Валдай и, конечно, найдут гусли Садко.

Как уточнили в пресс-службе, также разработаны еще два маршрута, один из них для взрослых, второй для представителей бизнеса. Во все иммерсивные маршруты, которые предлагает стенд Новгородской области, лаконично вписаны достижения современных новгородцев. В регионе появилось много новых точек притяжения для туристов, например, Большая валдайская тропа - самый протяженный оборудованный для трекинга маршрут в Европейской части России, "Резиденция Деда Трескуна", международные фестивали Достоевского и Рахманинова, гастрономические бренды. "На новгородской земле работают предприятия, известные всему миру - "Акрон" производит удобрения для фермеров многих стран, "Сплат" - производитель средств для гигиены полости рта, "Крестецкая строчка" - народный промысел для современной жизни. ИНТЦ Валдай - научно техническая школа в Великом Новгороде с современными лабораториями и программами подготовки кадров, креативное пространство "Трест" для реализации креативных индустрий", - добавили в правительстве области.