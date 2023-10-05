ЛДПР предложила создать бесплатную электронную библиотеку для школьников

Лидер партии Леонид Слуцкий уточнил, что в ДНР доступ к такой платформе имеет особенную важность

МАКЕЕВКА, 5 октября. /ТАСС/. ЛДПР предлагает создать всероссийскую школьную электронную библиотеку на базе Национальной электронной библиотеки. Об этом журналистам сообщил лидер партии Леонид Слуцкий во время встречи в Макеевке в Донецкой Народной Республике (ДНР).

"Предлагаем на базе Национальной электронной библиотеки создать всероссийскую школьную электронную библиотеку, включив туда все учебники из федерального перечня, а также произведения художественной литературы, достояния фольклора. Знаково, что я сообщаю об этом именно на территории ДНР. Национальная школьная электронная библиотека - это тот инструмент, которым должен располагать образовательный процесс, все ученики, независимо от региона", - сказал Слуцкий.

Он уточнил, что в ДНР доступ к такой платформе имеет особенную важность.